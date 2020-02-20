Almanya'da saldırıya uğrayan kafenin sahibi konuştu işte ölenlerin isimleri

Almanya'da ırkçı saldırganın Türklerin işlettiği üç işyerine yaptığı saldırıda saldırganla birlikte 11 kişi ölmüştü. Saldırıya uğrayan kafenin sahibi Kemal Koçak konuştu ve ölenlerin bazılarının isimlerini açıkladı.

Almanya'nın Hanau kentinde dün gece saat 22.00 sıralarında silahlı saldırıya Türklere ait iki mekanda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve kaçının Türk olduğu resmen açıklanmasa da saldırıya uğrayan büfenin sahibi ölenlerden kisinin ismini verdi. Saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, "Gökhan'ım gitti, Ferhat'ım gitti. Kardeşlerimizi çocuklarımızı vurdular" dedi.

Hanau'da silahlı saldırıya uğrayan büfenin sahibi Kemal Koçak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, olay anında yaşananları anlattı. İşte Koçak'ın o açıklaması ve ölenlerden ikisinin ismi:

Önce büfeye sonra iki nargile kafeye saldırdı

"Büfede Gökhan Gültekin çalışıyordu. İçeri giren saldırgan önce masada yemek yiyen üç Türk müşteriyi silahla vurdu ardından da Gökhan Gültekin’i. Daha sonra yan kapıdan ‘Arena’ adlı kafeye geçen saldırgan bu kez de oradakilere ateş etmeye başladı. Tam bu sırada ben de büfeye geldim."

Arena Kafe'de Ferhat'ı Hamza'yı ve Polanyalı bir kadını öldürdü

"Saldırgan ‘Arena’da da Ferhat Ünvar’ı (22), Bosnalı 20 yaşındaki Hamza’yı, orada çalışan Mersedes adlı Polonya kökenli bir kadını öldürdü. ‘Arena’dan çıktıktan sonra Kesselstadt semtinde ‘Midnight’ (Gece Yarısı) adlı bir başka nargile bara giderek, iki kişiyi daha öldürdü."

Gökhanım gitti, Ferhatım gitti

"Kardeşlerimizi, çocuklarımızı vurdular. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. Diyecek bir şey yok. Allah kalanlara sabır ve ölenlere rahmet eylesin. Biz iyi olsak da kalbimizin yarısı gitti. Her şeyimiz gitti. Gökhan’ım gitti, Ferhat’ım gitti. Hepsi gitti.”

'Bazı halkları kovmak için geç kaldık, yok etmeliyiz'

Saldırganla birlikte 11 kişinin öldüğü olaya el koyan Federal Savcılık, terör süphesi üzerinde duruyor. Ayrıca saldırganın geride bıraktığı mektup ve video da Federal Savcılık’ta. Mektup’ta, ‘Almanya’da bazı halkları kovmak için artık geç kalındığı, bu nedenle onları yok etmek gerektiği’ yazdığı kaydedildi. Saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermeyen polis, olayın çok yönlü araştırıldığını açıkladı.