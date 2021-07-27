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Almanya’da kimya tesisinde patlama: Beş kişi kayıp olduğu öğrenildi

Almanya’da kimya tesisinde patlama: Beş kişi kayıp olduğu öğrenildi

ALMANYA'nın Leverkusen kentinde bir kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Kimya sanayi tesisinin operatörü yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin bilinmediğini, beş kişinin ise kayıp olduğunu aktardı. Dumanların yükseldiği yer, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgede.

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Almanya'nın batısındaki Leverkusen kentindeki kimya sanayi sitesinde patlama meydana geldi.

Kimya sanayi tesisini işleten Currenta yaptığı açıklamada, kimya tesisini sarsan patlamanın bazı yaralanmalara neden olduğunu ve beş kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Currenta'dan bir sözcü Twitter’da yaptığı açıklamada, patlamanın atıkların yakıldığı sitenin bir bölümünde meydana geldiğini söylerken nedeninin bilinmediğini aktardı. Alman hükümetinin sivil koruma kurumu patlama ile ilgili "aşırı tehlike" konusunda uyarıda bulundu.

Bölge polisi, ne kadar hasarın meydana geldiğinin henüz belli olmadığını ve çok sayıda acil durum personelinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Polis ayrıca halkı evlerine girmeleri, kapı ve pencereleri kapalı tutmaları konusunda uyardı. 

Birçok otoyol kapatıldı
Patlamanın olduğu bölgenin yakınlardaki birçok otoyolun kapatıldığı bildirildi.

Alman kamu yayın kuruluşu WDR, ilaç şirketi Bayer’in fabrikasının bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini belirtti. 

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