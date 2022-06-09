Almanya'da kalabalığa arabasıyla daldı 1 kişi öldü 30 kişi yaralandı! Araçtan çıkan Türkiye afişleri şok etti

Almanya'nın başkenti Berlin'deki işlek bir caddede bir okul grubunun arasına aracıyla dalarak bir kişinin ölümüne ve 6 kişinin hayati tehlike oluşturan şekilde yaralanmasına yol açan sürücüyle ilgili edinilen bilgiler, bunun kasti bir saldırı olduğuna işaret etti. Kurfürstendamm ile Tauentzienstraße arasında meydana gelen olayda, vitrine girerek duran Renault Clio marka otomobilden çıkarılıp gözaltına alınan sürücünün Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğu belirtildi. Berlin'de yaşayan 29 yaşındaki zanlının aracında Türkiye ile ilgili görüşlerini dile getirdiği posterler bulundu.