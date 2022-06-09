Almanya'da kalabalığa arabasıyla daldı 1 kişi öldü 30 kişi yaralandı! Araçtan çıkan Türkiye afişleri şok etti
ALMANYA'nın başkenti Berlin'de 2016'da terör saldırısı düzenlenen yerin yakınında kalabalığın üzerine araç süren zanlının Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Zanlının aracından Türkiye karşıtı broşürler ve eylemi üstlendiğine dair yazı çıktı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki işlek bir caddede bir okul grubunun arasına aracıyla dalarak bir kişinin ölümüne ve 6 kişinin hayati tehlike oluşturan şekilde yaralanmasına yol açan sürücüyle ilgili edinilen bilgiler, bunun kasti bir saldırı olduğuna işaret etti. Kurfürstendamm ile Tauentzienstraße arasında meydana gelen olayda, vitrine girerek duran Renault Clio marka otomobilden çıkarılıp gözaltına alınan sürücünün Ermenistan ve Almanya vatandaşı olduğu belirtildi. Berlin'de yaşayan 29 yaşındaki zanlının aracında Türkiye ile ilgili görüşlerini dile getirdiği posterler bulundu.
Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, olayı soruşturan yetkililerin bunun 'gerçekten ağır düzeyde psikolojisi bozuk bir kişinin amok eylemi' olduğu sonucuna vardığını söyledi. Amok, bir kişinin bir konuya kafayı taktıktan sonra ani toplu saldırı düzenlemesine deniyor.
'Yetkililerin zanlının kafa karıştırıcı açıklamalarına anlam vermeye çalıştığını, karmaşık ifadelerinden daha fazlasını çıkarmaya çalışırken bir tercümandan yardım aldığını' aktaran Berlin Belediye Başkanı, böylece saldırının bağlamının ve sürücünün neyin etkisi altında hareket ettiğinin saptanmasına çalışıldığını belirtti.
Berlin İçişleri Bakanı: Türkiye ile ilgili görüşlerini ifade ettiği posterler bulundu
Berlin eyaleti hükümetinin içişlerinden sorumlu en üst düzey siyasi yetkilisi Iris Spranger de 'araçta bulunan posterlerde sürücünün Türkiye ile ilgili görüşlerini ifade ettiğini' söyledi. Giffey, 'posterlerin kalabalığa araçla dalma olayıyla bağlantısı olup olmadığının henüz belirlenmediğini' ekledi.