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Almanya'da iki kafeye saldırı! 8 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

ALMANYA'nın Hanau kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kentteki iki kafeye otomatik silahlarla ateş açan saldırganların yakalanması için operasyon sürüyor.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti
Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.



Saldırganlar koyu renkli araçla kaçtı
Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi. 



Ölenlerin kimlikleri belli değil
Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz netleşmiş değil. Alman güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.

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