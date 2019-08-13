Almanya'da gözaltına alınan Killa Hakan serbest bırakıldı! Hücrede kalmış
ALMANYA'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, bayram günü gözaltına alınmıştı. Killa Hakan, serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Son olarak Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı Fight Kulüp düetiyle gündeme oturan ünlü rapçi Killa Hakan, yaşadığı ülke olan Almanya'da gözaltına alınmıştı. Türk asıllı rapçi, Almaya'da bayram günü gözaltına alındığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuştu.
Almanya’nın Kreuzberg kentinde yaşayan 46 yaşındaki şarkıcının neden gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken Instagram hesabından serbest bırakıldığını şu sözleriyle duyurdu:
''Arkadaşlar selam. Bayramınız mübarek olsun. Sabaha kadar hücrede geçirdim. 3 saat önce serbest bırakıldım. Sebep falan yok, ara sıra böyle olaylar oluyor.
Sadece bayram gününde olduğuna üzüldüm. Keşke başka gün yapsalardı. Hepinizi öpüyorum.''
Killa Hakan'ın gözaltına alınması kameralara şu şekilde yansımıştı: