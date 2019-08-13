Almanya'da gözaltına alınan Killa Hakan serbest bırakıldı! Hücrede kalmış

Son olarak Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı Fight Kulüp düetiyle gündeme oturan ünlü rapçi Killa Hakan, yaşadığı ülke olan Almanya'da gözaltına alınmıştı. Türk asıllı rapçi, Almaya'da bayram günü gözaltına alındığını sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurmuştu.