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Almanya'da dehşet veren uçak kazası! Apartmanın üstüne düştü: 3 ölü

Almanya’nın Wesel kentinde bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Polis uçakta bulunan 2 kişiyle çatı katında oturan bir bina sakininin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis ayrıca Ultralight TL-96 tipi tek motorlu uçağın neden düştüğü konusunda henüz net bir bilgi olmadığı, kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu bildirdi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Marl kentinden kalkan uçağın Wesel'deki havalimanına indiği, Wesel'den tekrar hareketinin ardından havalimanına 2,5 kilometre mesafedeki bir apartmanın çatısına düştüğü ifade edildi.

Kısa sürede söndürüldü

Uçak yakıtının etrafa yayılması nedeniyle çatı katında büyük bir yangın çıktığı ancak itfaiyenin müdahalesi sonucu yangının kısa sürede söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Alman medyası yaşamını yitiren apartman sakininin 2 yaşındaki çocuğunun kazadan kurtulduğunu yazdı.

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