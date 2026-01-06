BIST 11.746
SAĞLIK

Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Almanya'da doktorların “Yaşın ve hastalıkların nedeniyle ameliyat edilemezsin” diyerek ameliyat etmeye çekindiği 75 yaşındaki Emine Yalçın, çareyi vatanında buldu. Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yaşlı kadını göğsünü yarmadan ve kalbini durdurmadan ameliyat ederek tıp literatürüne geçecek bir başarıya imza attı.

75 yaşındaki Emine Yalçın için hayat, Mitral Kapak Yetmezliği nedeniyle çekilmez bir hal almıştı. Yaşadığı Almanya'da iki farklı hastaneye başvurdu ancak aldığı cevap hep aynıydı: “Risk çok yüksek, ameliyat olamazsın.” Diyabet, böbrek yetmezliği ve geçmişteki kanser öyküsü nedeniyle Avrupa'da kaderine terk edilen Yalçın, son bir umutla Türkiye'nin yolunu tuttu. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, riskli hastayı özel bir teknikle hayata döndürdü.

KÜÇÜK KESİ VE KALBİ DURDURMADAN

Hastanın ileri yaşına ve ek rahatsızlıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Hastamızın böbrek yetmezliği, şeker hastalığı ve geçmişte geçirdiği meme kanseri ameliyatı vardı. Almanya’da iki kez yüksek risk nedeniyle ameliyat şansı verilmemişti. Biz ise sağ koltuk altından küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan mitral kapağını biyolojik kapakla değiştirdik. Bu yöntem, hem riskleri azalttı hem de toparlanma sürecini hızlandırdı” dedi.

HER HASTAYA ÖZEL TEDAVİ PLANLINI

Özellikle ek hastalığı olanlarda küçük kesiyle yapılan ameliyatların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, “Göğüs kafesini önden açmadan ve kalbi durdurmadan yapılan bu yöntem, komplikasyon riskini en aza indiriyor. Yüksek riskli hastalarda hayat kurtarıcı oluyor. Emine Hanım da 7’nci günde taburcu edilecek, konforlu bir yaşama dönecek” diye konuştu.

“NEFES ALABİLİYORUM!”

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın verdiği mutluluğu paylaşan Emine Yalçın “Almanya’da bana ‘Ameliyat olamazsın, riskli’ dediler. Nefes alamıyor, vücudumda su toplanıyordu. Eve gönderildim. Umudumu yitirmiştim. Son çare olarak Türkiye’ye geldim, Cengiz Hocayı buldum. Allah razı olsun, yeniden nefes alabiliyorum.”

