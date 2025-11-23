Almanya’da 1 milyon kişilik sığınak planı devrede

Almanya, Rusya'dan gelecek olası saldırıya karşı tüneller ve metro istasyonlarını bombalara dayanıklı hale getirmeye hazırlanıyor. Almanya bombaya dayanıklı sığınak ve barınak ağını hızla genişletme planları yapıyor.

Abone ol

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK) Başkanı Ralph Tiesler, ülkenin önümüzeki 4 yıl içinde Rusya'dan gelecek bir saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Tiesler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin çatışma gerçeğine uyanması gerektiğini ve Almanya'nın mevcut durumda yeterince hazırlıklı olmadığını ifade etti.

Süddeutsche Zeitung yayın kuruluşuna açıklama yapan Tiesler, şunları söyledi:

"Uzun bir süre boyunca Almanya'da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın bir inanç vardı. Bu değişti. Avrupa'da büyük bir saldırı savaşının riskinden endişeliyiz."

Tiesler tüneller, metro istasyonları, yer altı garajları, araç parkları ve kamusal binaların bodrumlarının belirlenerek korumalı sığınaklara dönüştürülmesi ve 1 milyon insan için hızlıca alan oluşturulması için çağrı yaptı. Ofisinin, yaz sonunda kapsamlı bir plan sunacağını da belirtti.



Ülkenin zamana karşı yarış içinde olduğunu ve yeni sığınak inşasına bel bağlamanın yetersiz olduğunu sözlerine ekledi.

SOĞUK SAVAŞTAN KALMA SIĞINAKLAR NE DURUMDA?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, özellikle Baltık ülkelerinde korkuya neden olurken Polonya ve Almanya'da da endişeler arttı.

The Guardian gazetesine göre Almanya'daki yaklaşık 2 bin sığınaktan ve soğuk savaştan kalma koruma odalarından sadece 580 kadarı çalışır durumda ve çoğunun milyonlarca avroluk yenilemeye ihtiyacı var.

Bunların da yalnızca 480 bin kişiyi yani Almanya nüfusunun yarısını barındırabileceği belirtiliyor. Buna karşılık BBK, Finlandiya'da 50 bin koruma odası bulunduğunu, bunun da 4,8 milyon kişiye, yani nüfusun yüzde 85'ine yetecek bir alana karşılık geldiğini belirtti.