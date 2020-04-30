Almanya ve Fransa'da sağlık çalışanları çıplak! Yok böyle bir protesto

Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriniz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz" diyor.