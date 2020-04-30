Almanya ve Fransa'da sağlık çalışanları çıplak! Yok böyle bir protesto
Avrupa'nın iki güçlü ülkesi Almanya ve Fransa'da koronavirüse karşı sağlık çalışanlarına yeterli koruyucu ekipman verilemiyor. Almanya'da doktorlar, Fransa'da ise diş hekimleri yaşadıkları ekipman sıkıntısını çıplak fotoğraflarını paylaşarak protesto ediyorlar....
Almanya'da bir grup doktor, koronavirüs salgınında yaşadıkları koruyucu giysi ve malzeme sıkıntısını, çıplak pozlarla protesto etmeye başladı. Fransa'da da diş hekimleri, sağlık çalışanları için koronavirüs salgınına karşı hayati öneme sahip kişisel koruyucu ekipman eksikliğine dikkat çekme amacıyla çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak protesto düzenledi.
Almanya'da protestocu doktorlar, "Blanke Bedenken" (Çıplak Kaygılar) adıyla açtıkları internet sitesinde malzeme sıkıntısı nedeniyle "hayat kurtarmak için hayatlarını riske attıkları" mesajını veriyor.
Sitede bir erkek doktor, muayenehanesinin önünde verdiği çıplak pozla "Biz aile hekimleriniz. Sizi güvenli bir şekilde tedavi edebilmemiz için koruyucu ekipmana ihtiyacımız var. Elimizde çok az olan bu malzemeler biterse işte böyle görüneceğiz" diyor.
Doktorlar, geçen Perşembe açtıkları sitenin kamuoyunda büyük ilgi gördüğünü, kısa süre çok sayıda doktorun cinsel organlarını tıbbi cihaz, dosya ya da tuvalet kağıtlarıyla kapattığı çıplak pozlarını paylaştığını söylüyor.