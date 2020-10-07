Almanya Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu

Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde zorlu maçta Almanya'yı yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın skor takibi İnternethaber'de...

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A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. Köln Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek ve zorlu mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak.

Türkiye, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi. Milli Takım, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı. A Milli Takım, bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Milliler, Almanya maçının ardından UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup; 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Almanya - Türkiye

Stat: Köln

Hakem: Benoit Bastien (Fransa)

Saat: TSİ 21.45

Yayın: TRT Spor

Almanya: Leno, Koch, Emre Can, Rudiger, Henrichs, Neuhaus, Havertz, Schulz, Draxler, Waldschmidt, Brandt

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Efecan Karaca, Emre Kılınç, Enes Ünal