Almanya Türkiye maçı sonrası hüsran: Son dakikada yaralandık
Almanya ile Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Alman basınında manşetleri milli takımımız süslerken flaş ifadeler kullanıldı. İşte gol düellosu şeklinde geçen maçın yankıları...
A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almaya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Maçın ardından Alman basınında manşetleri milli takımımız süslerken flaş ifadeler kullanıldı.
BILD: ALMANYA'DA BU YÜZDEN KİMSE TV AÇMIYOR
Almanya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Bild, internet sitesinden Alman futbolundaki düşüşe vurgu yaparak, "Almanya'da kimse bu yüzden televizyonunu açmıyor. 2020'deki üçüncü maçta da aynı son. Alman Milli Takımı, corona sonrası ilk galibiyetini bekliyor." ifadelerini kullandı.
KICKER: KARAMAN UZATMADA ATTI, ALMANYA KAZANAMADI
Bild gibi Almanya'nın bir başka yüksek tirajlı spor gazetelerinden Kicker, internet sitesinden Bild'e benzer bir içerik yazarak, "Alman milli takımı hazırlık maçında Türkiye ile 3-3 berabere kaldı. İsviçre ve İspanya maçlarında olduğu gibi öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamadı." ifadeleri kullanıldı.
MORGENPOST: SON DAKİKA GOLÜ İLE GELEN BERABERLİK
Morgenpost, Alman milli takımının yine bir maçtan galip gelemediğini ve bu durumun normal olmadığını manşetine taşıdı. Türkiye maçı için, "İlk galibiyet kaçtı." ifadesi kullanıldı.