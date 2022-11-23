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Almanya Japonya maçı canlı yayın! Panzerler Dünya Kupası'nda kanıt peşinde...

Almanya Japonya maçı canlı yayın! Panzerler Dünya Kupası'nda kanıt peşinde...

Almanya, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından 2018'de grubundan çıkamayan, EURO 2020'ye de son 16'da veda eden Almanya, 2022 Dünya Kupası'nda yeniden kanıt peşinde. 2018 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı başaran Japonya da sınırları zorlamayı hedefliyor. Zorlu mücadelenin bilgilerini ve canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

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ALMANYA-JAPONYA :1-0
(İLK YARI)

GOL: 33' İlkay Gündoğan (P) (Almanya)

ALMANYA: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay, Gnabry, Müller, Musiala, Havertz.

JAPONYA: Gonda, Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endō, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.

HAKEM: Ivan Barton
STAT: Uluslararası Halife
SAAT: 16:00
YAYIN: TRT 1

Almanya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
E Grubu'ndaki Almanya-Japonya karşılaşması Khalifa International Stadyumu'nda oynanıyor ve mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros yönetiyor. 16.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen ekranlara geliyor.

"Panzerler" Dünya Kupası'nda Japonya karşısına çıkıyor
Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

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