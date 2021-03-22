Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tam Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sözleşmeden çekilme kararının geriye gitme çabalarını takip ettiğini öne sürdü.

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Türkiye, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çekildiğini duyurmuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'nın kararını eleştirmeye kalktı, kararın "geriye doğru atılmış bir adım" olduğunu savundu.

Maas: Avrupa'ya yanlış mesaj gönderildi

Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesajdır. Çünkü bu adım, cinsiyet eşitliğini dünya genelinde geriye itme çabalarını takip ediyor. Hiçbir gelenek, kadınların şiddetten korunmasını tartışmaya açmayı meşrulaştıramaz." ifadelerini kullandı.

"Yanlış zamanda verilen yanlış bir karar''

Bir açıklama da Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth'tan geldi.

Türkiye'nin kararının yanlış olduğunu iddia eden Roth, "İstanbul Sözleşmesi kadınları ve çocukları pandemi döneminde belirgin şekilde artış gösteren ev içi şiddetten korumak için Avrupa Konseyi'nin önemli bir hukuki aracıdır. Türkiye'nin sözleşmeden çıkması yanlış zamanda verilen yanlış bir karardır." dedi.