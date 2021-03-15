BIST 1.555
DOLAR 7,54
EURO 9,00
ALTIN 420,01
HABER /  SAĞLIK

Almanya da AstraZeneca koronavirüs aşısının kullanımını durdurdu

Demirören Haber Ajansı

Almanya Sağlık Bakanlığı, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsünün tavsiyesi üzerine Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

Abone ol

Almanya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Kararın Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsünün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.

Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya'nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi, AstraZeneca'nın kullanımını askıya alma kararı almıştı. Fransa ve İngiltere'de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

AstraZeneca: "Pıhtı riski yok"

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada ise koronavirüs aşısı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada, "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir" ifadeleri yer alırken; "Bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TRT ortak yapımı 'Quo Vadis, Aida?' filmi Oscar adayı oldu
ABD Başkanı Joe Biden sahip olmak istemeyeceği bir rekoru ele geçirdi
Samsun'da 5 yaşındaki kızının önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın tutukluluğuna itiraz
Meral Akşener'in gönlünde yatan cumhurbaşkanı adayı kim?
Yeni Golf Türkiye fiyatı belli oldu 8. nesil Golf liste fiyatında büyük fark
MHP'li Büyükataman'dan CHP'li Öztrak'a sert cevap: Hayal kırıklığıdır
İnebolu'da Kovid-19 nedeniyle 3 okulda eğitim öğretime 5 gün ara verildi
İzmir’de ardı ardına uyuşturucu baskınları: 29 kişi tutuklandı
Fenerbahçe'nin FETÖ iddiasının ardından TFF'den flaş açıklama
CHP'li Faik Öztrak: Andımız okullara geri dönecektir
Yorumlar 1 yorum