Almanya da AstraZeneca koronavirüs aşısının kullanımını durdurdu

Almanya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Kararın Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsünün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.

Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanya'nın da aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi, AstraZeneca'nın kullanımını askıya alma kararı almıştı. Fransa ve İngiltere'de ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

AstraZeneca: "Pıhtı riski yok"

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada ise koronavirüs aşısı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada, "10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir" ifadeleri yer alırken; "Bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür" denildi.