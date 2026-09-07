Almanya Başbakanı Merz'den Saksonya-Anhalt seçimi sonrası ilk açıklama

Avrupa'nın merakla takip ettiği Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçimleri dün tamamlandı.

Seçimlerde aşırı sağcı AfD, yüzde 44,5 oy alarak sandıktan birinci parti çıktı. Tek başına iktidarı kıl payı kaçıran partinin zaferi dünya gündemine oturdu.

Seçim sonrası Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in ne diyeceği merak ediliyordu.

Beklenen açıklama bugün geldi.

Merz, partisinin Berlin'deki Federal Yönetim Kurulu toplantısının ardından Saksonya-Anhalt Başbakanı Sven Schulze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"DERİN BİR ŞOK İÇİNDEYİZ"

Seçim sonucuna ilişkin Merz, "Hepimiz derin bir şok içindeyiz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Sonucun demokratik kuralların parçası kabul edilmesi gerektiğini belirten Merz ancak hiçbir şey olmamış gibi gündelik işlere dönülemeyeceğini söyledi.

"BU CDU'NUN EN AĞIR SEÇİM YENİLGİSİDİR"

Merz, "Bu, CDU'nun yıllardır hatta on yıllardır aldığı en ağır seçim yenilgisidir." diye konuştu.

İnsanların siyasi tutumlarını değiştirebilmesinin demokrasinin özü olduğunu dile getiren Merz, "Oylamaya açık olmayan bir şey var, o da birlikte yaşama kurallarımız ve anayasada güvence altına alınan değerlerdir." dedi.