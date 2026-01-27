BIST 13.107
Almanya Başbakanı Merz: Avrupa uyandı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın birlikteliğinin Grönland için yapılan müzakerelerde başarıya ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek, "Avrupa uyandı." ifadesini kullandı.

Merz, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Avrupa uyandı." ifadesini kullanan Merz, Avrupa'daki birlikteliğin Grönland için yapılan müzakerelerin başarıya ulaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Almanya'nın, NATO ortağı olarak Yüksek Kuzey'in güvenliği için daha güçlü çaba sarf edeceğini aktaran Merz, bu konuda Frederiksen ve Nielsen'e güvence verdiğini belirtti.

Alman hükümet çevrelerinin verdiği bilgiye göre Merz, Welt gazetesinin düzenlediği ve basına kapalı yapılan Ekonomi Zirvesi kapsamında Frederiksen ve Nielsen ile bir araya geldi.

