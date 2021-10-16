Almanya Başbakanı Merkel'den veda ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu Görüşme sonrası açıklama

Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi. Merkel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 1.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ikili basın toplantısı gerçekleştiriyor.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere Huber Köşkü'ne geldi. İkili görüşmenin ardından balkona çıkarak boğazı seyreden iki lider, ardından yemeğe geçti.

İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Suriye kaynaklı göçün engellenmesinden yardımların ulaştırılmasına kadar Sayın Merkel sorumluluk almaktan hiç çekinmedi. Her zaman çözüm odaklı oldu.

*Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan zorluğa rağmen sayın Merkel'in bu süreçteki müspet katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere meseleleri ele aldık.

*Almanya'nın kalkınmasına önemli katkılar yapan Türk toplumunun emeklerini takdir ediyoruz. Sayın Merkel'in görev süresi boyunca Türk toplumuyla yakın temaslarından mutluluk duyuyoruz.

*Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim.

Merkel'in konuşmasından öne çıkanlar

*Bu karşılama için teşekkür ediyorum Çok özel bir bina Huber Köşkü. Bir Alman işadamına ait.

*Türkiye'de iyi ilişkiler için çabaladık görüş ayrılıklarına rağmen. Sayın cumhurbaşkanının söylediği gibi 60'ıncı yıl dönümü işgücü anlaşmasının. Burada artık doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne ve babası ilk göçmenler olan insanlar ne kadar örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bunlardan iki örnek de Özlem Türeci ile Uğur Şahin.

*Bu vesileyle Türkiye'de tutuklu bulunan ya da yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlarına insan haklarına da değindik.

*Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindik. Yasa dışı göç önemli bir sorun. Avrupa'nın bu konuda desteğinin devam edeceğini söyledim. İnsan kaçakçılarına mücadele konusunda iş birliğimiz sürüyor. Bu kış Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız.

Soru cevaplar

Ortak yoldan bahsettiniz son 16 yıldan. İNsan hakları ve tutuklu Alman vatandaşlarına değinmek istiyorum. Siz de bu konuya değindiniz Şansölye. Bu konuda ilerleme olup olmadığı konusunda fikriniz var mı? Bu hafta siyasi bir nedenle 3 yıl hapis cezası aldı bir Alman vatandaşı.

Merkel: Evet siz de bazı vakaları biliyorsunuz. Tabii bazı başarılar da oldu görüşmelerimizde. Bazı sorunları çözdük. Yeni vakalar da eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyorum.

Erdoğan: Şunu hiçbir zaman kenara koyamayız. Her ülkede yargı bağımsızdır. Benim yargının vereceği karara müdahale etmem mümkün değildir. Yeter ki yargının adil olduğuna inanmış olalım.

Her iki kişiye de sormak isterim. Mülteci anlaşması konusunda ne konuştunuz?

Merkel: Bu AB ile Türkiye arasında anlaşma. ALmanya himayeci olarak çalışıyordu. İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik.

Türkiye ve Almanya bayrağının yanında duran iki lider, burada bekleyen yerli ve yabancı çok sayıda gazeteciyi selamladı.

İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrası yemek yedi.