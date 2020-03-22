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Almanya Başbakanı Merkel koronavirüs nedeniyle kendisini karantinaya aldı

Anadolu Ajansı

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada; Başbakan Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in toplantının ardından doktorun koronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakan'ın yakın zamanda koronavirüs testi yaptıracağını vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış; aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

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