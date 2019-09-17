Almanlardan öğrendiler Almanlara satıyorlar! Taleplere yetişemiyorlar

30 kişi çalışıyor

Fabrika kapandıktan sonra aldıkları eğitimi ve edindikleri iş tecrübeleriyle kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Sargın, "Şu anda iş yerimiz 7. yılında olup bazı makinelerimizi de KOSGEB sayesinde alarak yolumuza devam ettik. Şu anda fabrikamızda 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Almanya'dan edinmiş olduğumuz bu bilgileri ve tecrübeleri, Almanlara barbekü satarak yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.