Alman uzmandan ezber bozan koronavirüs iddiası: Bulaşma alanı marketler değil
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma alışkanlıklarını sahada araştıran Alman Virolog Hendrik Streeck; virüsün market, restoran ya da kasapta değil, kalabalığın daha yoğun olduğu stat, konser, kutlama ve etkinlik gibi yerlerde bulaştığını ileri sürdü.
Almanya'da Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Hendrik Streeck, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma alışkanlıklarını laboratuvarlarda değil, semptomu en ağır şekilde yaşayan hastaların evlerinde araştırdı. Alman bilim insanı Streeck'in iddiasına göre; cep telefonu, musluk ya da kapı kolundan koronavirüs bulaşmıyor.
Alman Bild gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre; Streeck ekibiyle birlikte Almanya'da koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya'da sahada araştırmalar yaparak, virüsün bulaşma alışkanlıklarıyla ilgili veri topluyor.
Alman bilim insanı Hendrik Streeck, diğer meslektaşlarından çok farklı bir iddia ortaya attı. Streeck'e göre; market alışverişinde, restoranda ya da kasapta koronavirüs bulaşmıyor.
Streeck, virüsün bulaşma yerlerinin daha kalabalık ve uzun vakit geçirilen alanlar olan stadyum, konser, bar, eğlence ve tatil mekanları olduğunu belirtiyor.