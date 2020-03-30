Alman pastası evde nasıl yapılır enfes bir tat!

Alman mutfağından dünyaya yayılan enfes bir tatlı olan Alman pastası yumuşak keki, enfes kremasıyla yemeye doyum olmayan bir lezzet.Dilerseniz arasına muz dilimleri koyabileceğiniz bu lezzeti sevdiklerinizle keyifle tüketeceksiniz. Özellikle çocukların bayılacağı bu tarifi mutlaka deneyin! İşte nefis Alman pastası tarifi!