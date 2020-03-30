Alman pastası evde nasıl yapılır enfes bir tat!
Yumuşacık keki ile kremanın enfes uyumu bu tatta saklı! Alman pastası hem lezzetiyle hem de kolaylığı ile favoriniz olacak...
Alman mutfağından dünyaya yayılan enfes bir tatlı olan Alman pastası yumuşak keki, enfes kremasıyla yemeye doyum olmayan bir lezzet.Dilerseniz arasına muz dilimleri koyabileceğiniz bu lezzeti sevdiklerinizle keyifle tüketeceksiniz. Özellikle çocukların bayılacağı bu tarifi mutlaka deneyin! İşte nefis Alman pastası tarifi!
Malzemeler
1/2 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)
2 adet yumurta
1/4 su bardağı ılık su
2,5 su bardağı un
Kreması için
600 ml.süt
200 gram toz şeker
40 gram tereyağı
6 adet yumurta sarısı
40 gram un
30 gram mısır nişastası
Üzeri için:
1/2 su bardağı pudra şeker
Hazırlanışı:
Ilık su, ılık süt, toz şeker ve kuru maya karışımını küçük bir kapta karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika kadar bekletin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz yumurta ve tereyağı eklediğiniz karışıma, azar azar elenmiş un ekleyin.