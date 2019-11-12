Allık nasıl sürülür herkesin yaptığı 5 hata

Allık nasıl sürülür? Makyajın en önemli unsurlarından biri olan allık sürmek basit bir işlem gibi görünsede makyajda en çok yapılan hataların başında geliyor. Biz de sizin için allık sürerken yapılan 5 hatayı derledik. Aynı zamanda yüz tipine göre allık sürme detayları da burada.

Allık nasıl sürülmeli sorusu iyi bir makyaj görünümü elde etmek isteyenler için önemli. Zira makyajınızın diğer detayları kusursuz olsa da yanlış sürülmüş bir allık herşeyi mahvedebilir. Yanlış ton ve renkte seçilmiş bir allık bütün makyajın görünümünü değiştirebileceği gibi yanlış noktalara uygulanan allık yüzünüzü çirkinleştirebilir. Bu nedenle allık sürerken herkesin yaptığı 5 yaygın hatayı sizin için derledik. Bir kenara not edin ve makyajınızda şahane görünüm yakalayın. İşte başlıyoruz...

Allık sadece yanaklara sürülmez: Allığı sadece yanaklarınıza uyguluyorsanız yanlış görünüm elde etmeniz olası. Makyaj uzmanları allığın sadece yanaklar için olmadığını söylüyor. Tonuna göre yüzünüzde aydınlatıcı olarak kullanabilir veya sadece burnunuzun ucuna kullanarak fresh bir görünümü yaratabilirsiniz.

Yanlış allık tonu seçmeyin: Allık seçiminde önemli nokta doğru tonu bulmanızdan geçiyor. Peki ama doğru allık tonunu nasıl bulacaksınız? Sizin için doğru olan ton, yanaklarınız doğal şartlardan kızardığında oluşan tondur. Eğer gerçekten açık tondaysa cildiniz soğuk bir pembe, bronz bir teniniz varsa ultra pigmentli bir allık işinizi görecektir.

Cilt tipine göre doğru allığı seçin: Her cilt tipi için farklı formatta allık bulunuyor. Klasik pudralardan kremlere; hatta ruj formatlarına kadar… Yağlı ciltler için makyaj artistleri önce krem allık kullanıp sonrasında çok hafif bir toz allıkla sabitlemenizi öneriyor. Eğer kuru bir cildiniz varsa kesinlikle tercihiniz krem olmalı.

Yeterinden fazla allık sürmeyin: Evet, bu hatayı hepimiz yapıyoruz. Bunu engellemek için kullanmak istediğiniz miktarın önce yarısını uygulayın. Sonradan yoğunlaştırmak; daha sonrasında silmeye oranla daha kolay olacaktır.

Doğru şekilde sürün: Tıpkı kontür ürünleri gibi allığı da daha doğal bir görünüm için dağıtmak zorundasınız. Hafif dokunuşlarla allık sürün. Fırçayı hızlı darbelerle kullanmayın.

Yüz şekline göre doğru allık sürme

Yüz şeklinize göre allık makyajınızın daha güzel gözükmesin neden olacaktır.

Eğer köşeli bir yüze sahip iseniz; öne çıkan notlarınızı allığı elmacık kemiğinizin üzerine doğru ve köşeli olan kısımlara sürerek geri plana alabilirsiniz. Köşeli kısımlar açık renkte kalsaydı çok daha göze çarpardı, amaç istenmeyen alanı bir ölçüde gözden uzaklaştırmak.

Yuvarlak bir yüzü olduğundan daha ince göstermek için, yüzün fazla görünen kısımlarını koyu renklerle arka plana almalısınız. Allığı elmacık kemiklerinin altından şakaklara doğru, çene çizgisinin iç kısımlarına ve geniş alında saç diplerine doğru sürmelisiniz. Saçları yanaklara düşürmek suretiyle bu hatlar daha da yumuşatılır.

Üçgen bir yüzde, alın oldukça geniş iken çene sivri olabilmektedir. Bu sebeple, alın ve çenenin, uç kısımlarına allık sürülerek geri plana alınırken yanakların altı açık bırakılması gerekir.

Bazen de ters üçgen görünümünde yüzlere rastlıyoruz. Böyle durumlarda allık yukarıda bahsedilen tekniğin tam tersi şeklinde uygulanması gerekir.