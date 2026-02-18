Allianz Trade "2026 Ülke Risk Atlası"nı yayımladı Türkiye ekonomisi...

Allianz Trade, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 94'ünü temsil eden 83 ülkeye ilişkin ekonomik görünümü, riskleri ve fırsatları ortaya koyan üçüncü Ülke Risk Atlası'nı yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülke Risk Atlası, yılın her çeyreğindeki son ekonomik gelişmeler ve Allianz Trade'in özel verileriyle güncellenen tescilli risk derecelendirme modeliyle hazırlanıyor.

Ülke Risk Atlası'nda, 2025'te Allianz Trade'in risk notunu iyileştirdiği ülke sayısının, risk notunu düşürdüğü ülke sayısının neredeyse iki katına çıktığı ve genel olarak küresel ülke risk atlası görünümünün iyileştiği bilgisi veriliyor.

Türkiye ekonomisinin, 2026-2027'de güçlü iç tüketim ve altınla ilgili servet etkileri sayesinde yüzde 3,7 civarında büyüyeceği tahmin edilirken, nispeten dirençli bir makroekonomik performans sergilemesi bekleniyor.

Yoğun ticari gerilimler ve siyasi, jeopolitik ve mali çok yönlü risklerin damgasını vurduğu bir yıla rağmen, Allianz Trade, 2025'te 36 ülkenin risk notunda iyileştirmeye giderek sadece 14 ülkenin notunu düşürdü ve küresel olarak ülke risk görünümünde iyileşme eğilimi çizdi. Bu eğilim, yüksek belirsizlik dönemlerinde ortaya çıkan mali, parasal ve ticari mücadele mekanizmalarının önemini ortaya koyuyor. Derecelendirmeleri iyileşen 36 ekonomi arasında, Arjantin, Ekvador, Macaristan, İtalya, İspanya, Vietnam ve Türkiye de yer alıyor.

Ülke Risk Atlası'nda, derecelendirme notu düşen ülke sayısı az görünse de 2024'e kıyasla bu sayının 5'ten 14'e çıktığının göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca Fransa, Belçika ve ABD gibi bazı önemli ekonomilerin de bu listede yer almasının, şirketler için orta vadede olumsuzlukların devam edeceğine işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

"Derecelendirme, karar vericiler için pragmatik bir pusula görevi görüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Trade Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Luca Moneta, derecelendirmelerinin, makroekonomik düzeyde şirketlerin ödeme riski eğilimlerini etkileyen faktörlere ilişkin kapsamlı analiz ve içgörüler sunduğunu aktardı.

Faktörler arasında, ekonomik, politik ve iş ortamına ilişkin gelişmelerin yanı sıra sürdürülebilirliğe ilişkin unsurların da yer aldığını belirten Moneta, "17 kısa vadeli ve 18 orta vadeli göstergenin harmanlanmasıyla oluşan her bir derecelendirme, çoklu krizlerin yaşandığı bir dünyada, karar vericiler için pragmatik bir pusula görevi görüyor ve onlara, ekonomik ve finansal oynaklıkları aşma, nakit akışlarını koruma ve risk farkındalığını rekabet avantajına çevirmede yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Allianz Trade Ekonomi Araştırmaları Başkanı Ana Boata da 2025'te not artışlarının çoğunun öncelikle daha destekleyici maliye ve para politikalarının eşlik ettiği daha güçlü makroekonomik temellerden kaynaklandığını kaydetti.

Birçok gelişmekte olan piyasada, daha iyi finansman koşulları, yerel para birimlerinin değer kazanması ve emtia fiyatlarının yükselmesinin, siyasi riskin önemli bir boyutu olan transfer ve konvertibilite kısıtlamalarının azalmasını mümkün kıldığına değinen Boata, "Yüksek gelirli ekonomilerde, siyasi istikrarın iyileşmesi, enflasyonun düşmesi ve ticaret performansının güçlenmesi, özellikle Almanya, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Avrupa ve Güney Kore ve Vietnam dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesi genelinde dayanıklılığı güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Küresel ekonomi son 10 yılın en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor"

Allianz Trade Üst Yöneticisi (CEO) Aylin Somersan Coqui de dayanıklılığın arttığını ancak önemli ekonomilerde risk kümelerinin devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl, orta vadeli makroekonomik ortamın 18 ülkede iyileştiğini ve 7 ülkede bozulduğunu gördüklerini aktaran Coqui, şunları kaydetti:

"Ancak orta vadeli makroekonomik ortamın bozulduğu söz konusu ülkeler arasında, Belçika, Brezilya, Fransa ve ABD de var ve bu ülkeler birlikte küresel GSYH'nin yaklaşık üçte birini oluşturan, yani iyileşme görülen ülkelerin 10 katı ekonomik büyüklüğe sahip ülkeler. Küresel ekonomi, yapay zeka, demografi, iklim değişikliği, ticaret ve düzenlemeler gibi alanlarda şokların ve yapısal değişimlerin bir araya gelmesiyle son 10 yılın en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor."

Coqui, belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve şirketlerin, varlıklarını korurken işlerini genişletebilmek için hem seçici hem de ülke bazında bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini aktardı.

Bu durumun, temel derecelendirmelerinin ötesine geçen, ayrıntılı ve ileriye dönük risk yönetiminin gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade eden Coqui, "Dönüm noktalarını öngörebilmek için transfer ve konvertibilite koşullarını, mali gidişatları ve ticaret risklerini sürekli izlemek büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.