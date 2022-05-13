'Allah'tan korktum' deyip itiraf etti! Cinsiyet değiştiren Çukur yıldızı Armağan Çağlayan'ı ağlattı: Annem, babam...
Çukur dizisindeki Timsah Celil rolüyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz ve sonrasında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Meli Bendeli, Armağan Çağlayan'ın programında yaşadığı süreci anlattı. Bendeli'nin anlattıkları Çağlayan'ı gözyaşlarına boğdu.
Çukur, Cam Tavanlar dizilerinde oynayan dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirdikten sonra "İsmimi değiştirmeyeceğim. Bu isim yapmak için 32 yılım geçti. Adım Melih olacak deli olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Ani bir karar alarak Yılmaz yıllardır kullandığı ismini Meli Bendeli olarak değiştirdi.
Yaşadığı süreçle çok konuşulan Bendeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Gör Beni isimli programına konuk oldu.
Yıllarca yaşadıklarını anlatan Bendeli, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.