"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti
Bir döneme damga vurmuş ekranların sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil Evinde düşerek rahatsızlanmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir evinde tedavi gören ünlü şovmen geçtiğimiz gün sırtında çıkan sivilce için hastaneye giden Erbil sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak isyan etti...
Bir dönem ekranların sevilen yarışma programı "Çarkıfelek"'in sunuculuğu ile hafızalara kazınan, yaptığı esprilerle akıllarda yer eden şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil Evinde düşerek rahatsızlanmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir evinde tedavi gören ünlü şovmen geçtiğimiz gün sırtında çıkan sivilce için hastaneye giden Erbil sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak "Bugün sivilcemi gösterdik iki dk için ve 1300 TL para aldılar. Allah kimseyi L... düşürmesin." dedi...
Ödediği paraya isyan etti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sırtındaki sivilce için özel bir hastaneye gitti. 65 yaşındaki şovmenin sivilcesi için ödediği rakam ağızları açık bıraktı. Erbil, gittiği hastanede ödediği paraya isyan etti.
Uzun süredir tedavi görüyor
Evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sağlık problemleriyle uğraşıyor.
Bakımı evinde devam ediyor
Son olarak evinde bakımına devam edilen Erbil, özel bir hastanede ödediği parayla gündeme geldi.