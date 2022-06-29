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"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

Bir döneme damga vurmuş ekranların sevilen şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil Evinde düşerek rahatsızlanmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir evinde tedavi gören ünlü şovmen geçtiğimiz gün sırtında çıkan sivilce için hastaneye giden Erbil sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak isyan etti...

"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

Bir dönem ekranların sevilen yarışma programı "Çarkıfelek"'in sunuculuğu ile hafızalara kazınan, yaptığı esprilerle akıllarda yer eden şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil Evinde düşerek rahatsızlanmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir evinde tedavi gören ünlü şovmen geçtiğimiz gün sırtında çıkan sivilce için hastaneye giden Erbil sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak "Bugün sivilcemi gösterdik iki dk için ve 1300 TL para aldılar. Allah kimseyi L... düşürmesin." dedi... 

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"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

Ödediği paraya isyan etti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, sırtındaki sivilce için özel bir hastaneye gitti. 65 yaşındaki şovmenin sivilcesi için ödediği rakam ağızları açık bıraktı. Erbil, gittiği hastanede ödediği paraya isyan etti.

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"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

Uzun süredir tedavi görüyor

Evinde düşerek rahatsızlanan ve kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, sağlık problemleriyle uğraşıyor.

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"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

Bakımı evinde devam ediyor

Son olarak evinde bakımına devam edilen Erbil, özel bir hastanede ödediği parayla gündeme geldi.

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