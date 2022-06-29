"Allah kimseyi düşürmesin" Mehmet Ali Erbil sivilcesi için ödediği paraya isyan etti

Bir dönem ekranların sevilen yarışma programı "Çarkıfelek"'in sunuculuğu ile hafızalara kazınan, yaptığı esprilerle akıllarda yer eden şovmenlerinden Mehmet Ali Erbil Evinde düşerek rahatsızlanmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir evinde tedavi gören ünlü şovmen geçtiğimiz gün sırtında çıkan sivilce için hastaneye giden Erbil sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak "Bugün sivilcemi gösterdik iki dk için ve 1300 TL para aldılar. Allah kimseyi L... düşürmesin." dedi...