Allah bu ülkeyi bunlara  muhtaç etmesin!

Türkiye hiçbir dönem böylesine “Milli” ve “Gayri Milli” siyaset bakışı ile evrilmemişti!..



Artık her şey öylesine net ki, “Takke düştü kel göründü” misali..



“Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı” öylesine akıllarını başlarından almış ki, Türkiye lehine olacak her adımın, her girişimin karşısında duran bir muhalefet gerçeği ile karşı karşıyayız..



Bakıyoruz…



Suriye'de Esed'in yanındalar…



Libya'da Hafter'in yanındalar…



Akdeniz'de nerede ise Yunanistan'ın yanındalar…



Afrin'de terör örgütü demeye dilleri varmadığı YPG'nin yanındalar…



Ekonomik krizde küresel ekonomi baronlarının yanındalar…



Darbe girişiminde "kontrollü darbe" diyerek FETÖ’nün yanındalar…



TBMM’de HDP’nin yanındalar…



Ayasofya tartışmasında Yunanistan’ın sesi gibiler...



Selahattin Demirtaş’ın yanındalar…



Öyle bir akıl tutulması yaşıyorlar ki;

Bu ülkede bunca yapılan tarihi hizmetlere yönelik, ekonomik ve terör ile mücadeledeki başarıya, savunma sanayiindeki dev hamlelere yönelik tek olumlu sözleri yok ama iktidar gitsin diye bu ülke üzerine oynanan her oyunun baş aktörü gibiler1

Tayyip Erdoğan başardıkça dış güçlerden çok içerdeki destekçileri çılgına dönüyor!..

Bir ülkede gayri milli olmak ancak bu kadar olur!..

Tam bir tiyatro!..



Başlayalım mı?



*



Biri çıkıyor;



“Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır”diyor…

Kim bu küstah!..

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu..



Niyete bak niyete!.



*

Düştükleri şu hale bakın…



Libya Devlet Başkanı Fayiz Es-Serrac “Türkiye'nin bütün petrol ihtiyacını karşılamaya hazırız. Çünkü her şey bitti dediğimiz anda imdadımıza Türkiye yetişti. Çünkü ALLAH öyle diledi” diyor.



“Sen misin bunu diyen” dercesine bakın TBMM’de bakın bizim gayri mililer ne yapıyorlar.



Libya Anlaşması’na TBMM Dışişleri Komisyonunda CHP, İYİ Parti ve HDP ile birlikte ret oyu veriyor.

Üzerine de ‘Erdoğan Libya petrollerinin peşinde, buna izin vermeyiz’ açıklaması yapılıyor.



Kim yapıyor?

CHP Milletvekili Engin Altay

Ya sen hangi ülkenin milletvekilisin?

Fransa'nın mi , ABD'nin mi, İsrail'in mi?

Yoksa Yunanistan'ın mı?



*



Diğer yandan…



Ayasofya için kanun teklifi değil "Araştırma komisyonu" kurulsun diye teklif verirlerken, resmen milleti kandırmak için şov yapıyorlar..



Hiç sıkılmadan seviyesiz bir şekilde Cumhurbaşkanına yönelik “Hayırdır Sayın Erdoğan” diye tweet atıyor!



Güler misin ağlar mısın!

Meclis’in usulünden, esasından haberi olmayanlar ne yazık ki iktidara talip oluyor…



Kim bu parti İP..

Tweeti atan kim Meral Akşener..



Soralım Meral Hanım’a…



Neyi araştıracaksınız acaba?



Ayasofya'yı kimlerin fethettiğini mi?



Kaç yüz yıl Müslümanların orada ibadet ettiğini mi?



Fethin büyük komutanı Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetini mi?



Bunlar Milliyetçi muhafazakar öyle mi?



*



Bitmedi…



Bazıları çıkıyor…



“Biz Ayasofya’yı camiye çevirirsek Yunanlılar da camileri kiliseye çevirmez mi?” diyor…



Bu soruyu soranlar ya çok saf ya da Yunanistan’a gitmemişler.

Yunanistan, cami mi bıraktı?



Kim o bazıları CHP…



*



Her gün ayrı bir skandal...

Bir başkası çıkıyor…



Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılarak bakın ne diyor?



“Ayasofya’nın ibatede açılması gibi bir ihtiyaç yok.Türkiye'nin ve dünyanın başka sorunları var ve bu konunun iç siyaset malzemesi olarak kullanılmaması gerekiyor.”

Kim bu isim..

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu



*

Bir diğeri…

IMF’ye başvurulması gerektiğini, Türkiye’nin ancak bu şekilde ekonomik krizden kurtulabileceğini savunuyor…



Pardon sen IMF Partisi Genel Başkanı mısın!..



Belli çok üzüldünüz Tayyip Erdoğan İMF’yi kapıya koyduğu için!..



Kim bu isim?

Ali Babacan..



*

Neresinden tutarsınız elinizde kalıyor!..



Öyle bir akıl tutulması ki..



Meclisteki oylama sistemini kasıtlı olarak bozuyorlar ve .

Sistemin yenilenmesinin bedeli 39 milyon lira!.



Kim bunlar?

CHP-HDP

Ne utanmazlık bu?

Ne muhalefet değil mi?

*



Parti içi özel iletişim sitesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik itibar suikastı planı ifşa oluyor..



Hangi parti CHP..



Al birini vur ötekine…

Buyurun…

Biri "PYD terör örgütü değildir" derken SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız oluyor.

Diyor ki ;

"Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi ‘çocuk oyuncağı’, sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."

Kim bu siyasetçi…

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu...

Şaşırmadık değil mi?



Çok ilginç PKK, Esed, Hafter vuruldukça içimizdekiler adeta ağlıyorlar…

*

Biri çıkıyor, Türkiye’nin gururu olan İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile “Havacı” diye alay etmeye çalışıyor.

Aynı şahsiyet İzmir’de cami hoparlöründen şarkı okunması karşısında “Bakanlar, sosyal medyada bu olayı köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı" diyerek ezana karşı bir süredir devam eden sistemli saldırıları tahfif etmeye çalışıyor…

Peki bu siyasetçi kim?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak..

*

Seviyesizliği o kadar düşürüyorlar ki…

Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapma onuru yaşamış hanımefendi , hiç sıkılmadan bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanına bakın nasıl sesleniyor…

“En önemli meziyeti damat olmak olan birini, bakan yapmak sorun olmazken, benim damada damat demem neden sorun oluyor ki? İlyas Salman’ın Çiçek Abbas’ta dediği gibi: ‘Ne diyem, mesela Mahmut mu diyem Damat”



Kim bu hanımefendi ?

Meral Akşener..



Peki hanımefendi sizin eşiniz kimin damadı?



*

Bitmiyor ki..

Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirdikleri şahıs , PKK terör örgütüne destek bildirisi yayınlayan 3 ismi Belediye şirketinin yönetimine almış, alenen terörist güzellemesi yapan HDP'liye de ihale kıyağı geçmiş!



Kim bu başkan…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer



*



Devam edelim…



Bu ülkede devleti yönetmiş şahsiyete ne demeli.

Diyorki;



“Biz imparatorluk bakiyesiyiz. Biz yeknesak, tek bir kimlikle tanımlanabilecek, tek bir oryantasyonla, kültürel dokuyla tanımlanacak ülke değiliz."



Yani diyor ki;

TÜRK MİLLETİ KİMLİĞİ OLMAZ …



Bunlar mı devlet adamı?

Ah Tayyip Erdoğan siyasi yaşamın boyunca en büyük hatası böyle bir adamı Başbakan yapmaktı...

Tanıdınız değil mi?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu..



Allah Tayyip Erdoğan’ı bunlardan kurtarmış vallahi!..



*

Dedim ya neresinden tutsan elinde kalıyor…

Sözcüleri Rahmi Turan’ın Saraya yakın diye AK Parti’ye çamur attığı gazeteci CHP’li çıktı…



Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle AK Parti’ye çamur attığı kişi CHP ilçe teşkilatından çıktı…



Mersin’de oynanan limon tiyatrosu çekiminde AK Parti’ye çamur atılırken çekimi yapan yapan CHP iltisaklı çıktı..



Demirtaş’ın eşine çirkince hakaret eden kişi AK Parti’ye mal edilirken “selahattindemirtaşa özgürlük” tweeti atan HDP’li çıktı!..



Oyun içinde oyun…



*



Peki soralım…



Bu muhalefet anlayışı ile ülkenizin adına için neyi paylaşacaksınız…

Al birini vur ötekine…

CHP’si, İYİ Partisi, HDP’si, Davutoğlu’su, Babacan’ı...

Hepsi tek merkez çıkışlı…



Bakın…

Lübnan'da bir televizyon kanalı Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine program yapınca Lübnan halkı sokaklara dökülüp bu yayını protesto etmiş!..



Bizim zındıklar Tayyip Erdoğan’a düşmanlık peşinde koşmaya devam ediyor..

Gözleri kör kalpleri adeta mühürlenmiş!..



Yerli solunum cihazı…

Yerli MR cihazı…

Yerli jenaratör…

Yerli İHA, SİHA, AKINCI…

Yerli elektrikli tren…

Yerli denizaltı…

Altay tankı…

Atak helikopter…

Silahlar…

Bir haftada 5 hastane…

2 baraj açılışı…

Yerli ve milli COVID-19 ilacı…

Yerli ve Milli Trenlerimizi Ağustos’ta raylarda…

Her biri yüzde yüz milli ve yerli…

Birinden dahi övgü ile bahseden bir muhalefet gerçeği yok bu ülkede…



Adeta her biri ok gibi saplanıyor kalplerine!



Yabancıları düşündükleri kadar bu ülkeyi, bu milleti düşünmüyorlar…



Ne diyordu Abdurrahim Karakoç,



‘Mıgırdıç'ı sever de Osman'ı sevmez zındık.

İti domuzu sever, insanı sevmez zındık.

İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye,

Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık!’



Manzara aynen böyle!..

Ne diyelim..

Allah bu ülkeyi bunlara muhtaç etmesin!