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Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Fenomen Şeyma Subaşı hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini sarstı.

Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Lüks hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, nikah masasına oturacağı beklenen milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. 

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Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

 Bir barışık bir küs geçen bu ilişki Subaşı'nın açıklamalarına göre bir daha açılmamak üzere kapandı.

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Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Ayrılık sonrası kabuğuna çekilen Subaşı, artık çok fazla paylaşım yapmadığı da dikkatleri çekti. 

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Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu

Subaşı'nın maddi zorluklar yaşadığı ve zor günlerden geçtiği iddia edildi. 

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