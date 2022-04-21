Allah böyle bir duruma düşürmesin! Lüks hayatı için eşyaları satıyor dendi Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Fenomen Şeyma Subaşı hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini sarstı.
Lüks hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, nikah masasına oturacağı beklenen milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.
118
Bir barışık bir küs geçen bu ilişki Subaşı'nın açıklamalarına göre bir daha açılmamak üzere kapandı.
218
Ayrılık sonrası kabuğuna çekilen Subaşı, artık çok fazla paylaşım yapmadığı da dikkatleri çekti.
318
Subaşı'nın maddi zorluklar yaşadığı ve zor günlerden geçtiği iddia edildi.
418