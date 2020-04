Allah aşkına bu devletin değerini bilin!

Şöyle geçen 18 yıla bir bakın…

Bir gün dahi rahat edemedi...

Nefes almadı...

Gitmediği ülke olmadı...

Yeter ki Türkiye'ye bir şeyler kazandırırımın peşinde koştu durdu...

Ülkesinin hakkı hukukunu yedirmemek için savaştı...

Gitti Somalide kimsesizlerle dertleşti...

Ülkesinde içeriden, dışarıdan üzerine oynanmayan oyun kalmadı…

Neler yaşadı neler?



Terör örgütleri dahil herkes onu devirmek için pusu kurdu...



Ama hiçbir güç onu yolundan çeviremedi…



Adeta kefeni elinde bütün engelleri aşarak dünyanın konuştuğu bir ülke dünyanın konuştuğu bir lider gerçeğini yaşattı…



Dünya siyaset tarihi böyle bir lideri yazmıyor…

dedim ya bir rahat günü olmadı...



Yetmedi…

Bütün dünyayı perişan eden hatta “3. Dünya Savaşı” adı konulan koronavirüs salgını ile mücadele karşısına çıktı…



18 yıldır üzerine oynanmadık oyun bırakmayanların onu devirebilmek için yeni umudu koronavirüs olmuş!



Tam da ekonomik saldırı sonrası hayata geçirilen ekonomik tedbirlerin meyvesini alacağız, “RAHAT EDECEĞİZ” denildiği anda bu illet karşımıza dikildi…



Ama onun liderliğinde Türkiye yine her alanda halkı ile bütünleşerek inanılmaz bir mücadele veriyor...



Tıpkı 15 Temmuz gecesi “Halkımı sokaklara davet ediyorum” diyerek darbecileri durduran Tayyip Erdoğan, bu kez “Evde kalın” diyerek virüs illetini yine halkı ile yenmenin peşinde koşuyor...



Öyle ki sadece salgınla değil, salgının neden olduğu ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunla da mücadele ediliyor, çözüm aranıyor...

Ama ne yazık ki böylesine birlik içinde olunması gereken süreçte bile yine ülkedeki o zillet muhalefet karşısına dikiliyor...

Ama "İt ürür kervan yürür" misali yoluna bakıyor...

Korona Virüs ile mücadele için gece gündüz mesaide..



İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığına maddi ve manevi gerekli tüm destekler veriliyor…



Sağlık Teşkilatlarımız tarih yazıyor…



Gereken tüm destekler anında milletin emrinde...



Dünya ölüme terk edilen yaşlıları, yağma endişesi ile alınan güvenlik önlemlerini konuşurken, Türk milletinden yaptığı yardımlarla söz ediliyor…



Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bir tarafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu gerekli önlemleri almaya devam ederken, diğer tarafta işi en zor olan kişi hiç kuşkusuz Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oluyor…

Çünkü ekonomi bu süreçte olmazsa olmaz!..



Bu süreçte ekonomiye ayakta tutmak, çalışan kesimin, insanların umudu, kimsesizlerin kimsesi olmak, salgının meydana getirdiği ekonomik tahribatla sonuna kadar mücadele etmek hiç kolay değil…



Bir düşünün Fransa'da korona virüs sebebiyle 6.3 milyon kişi işsiz kalmış!

ABD’si, İtalya’sı, İspanya’sı hepsi perişan!

İşte böyle bir süreçte Türkiye tarihi bir sınav daha verirken hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi için dün alınan “İşten çıkarmanın 3 ay yasaklanması” kararı çok anlamlı..



Hiç kuşkusuz bu salgının, ekonomide tarihi kur saldırıları ile enflasyon ve faizlerle mücadeleyle geçen bir dönemin hemen ardından gelmesi azgın dalgalar arasından gemiyi tam limana demirlemek üzeriyken Bakan Albayrak'ın işini yine zorlaştırdı...



Ama görüyoruz ki son yıllarda ekonomide yapılan doğru işler sonucu sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımız ile dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.

Yani hazırlıklıyız..

18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı yol haritası iyi bir rehber oldu...

"Yok böyle devlet" dedirtecek kararlar ardı ardına gelirken insanlara güven duygusu verilmeye başlandı, öyle de gidiyor...

***





"Hadi Bismillah " dendi İlk olarak dar gelirli vatandaşların durumu için adımlar atılırken devletin elini uzatmadığı kimse kalmadı.



En düşük emekli maaşı bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı…

Dar gelirli 2 milyon aileye bin lira nakdi yardım kararı alındı…



Geliri 5000 lira altında olan tüm vatandaşlara yine nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için çok uygun ödemelerle İhtiyaç Desteği Paketi devreye alındı...



Esnaf unutulur mu?

Unutulmadı...

Hepsinin derdine derman olunmaya başlandı...

Tüm esnaflar (1,9 milyon) mücbir sebep kapsamına alındı. Masraflarının en önemli girdisi olan vergi ve SGK ödemelerinin tamamı ertelendi…

Bitmedi…

Esnafın nakit ihtiyacı için de Halkbank aracılığı ile 25 bin TL’lik, hazine destekli, oldukça düşük maliyetli finansman sağlandı... (T.C. kimlik numaraları ve oda kaydı dışında hiçbir belge istenmiyor, tek imza ile başvurmaları yetiyor.)



COVİD-19 sebebiyle kapanan veya faaliyetleri yavaşlayan firmalarda çalışan vatandaşların maaşlarının yüzde 60’ının karşılanması kararı alındı…



İşçi çıkarmak ya da çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmak yerine Kısa Çalışma Ödeneğine başvurularak vatandaşların maaş almaya devam etmesinin yolu açıldı…

Ya KOBİ'ler...

Sıra onlara geldi..



KOBİ’lerin de yine maliyetlerini düşürmek için süreçten etkilenen sektörler mücbir sebep kapsamına alındı…

Asgari ücret desteğine devam edilirken, nakdi ihtiyaçları için de kamu bankaları aracılığı ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) garantili “İş’e Devam Desteği” devreye alındı…

25 milyar TL Hazine Kefaleti ile yaklaşık 450 milyar TL’ye ulaşabilecek bir likidite gücü KOBİ’lerin destekçisi olacak.

Devam...

Devam...

Bakan Albayrak "YANINIZDAYIZ" diyerek her gün yeni bir karar açıkladı..

Esnaf gibi, KOBİ’lerin de kredi ödemeleri ertelendi...

Alacak sigortasının kapsamı genişletilerek tüm KOBİ’lerin bu süreçte ticaretlerindeki alacakları garanti altına alındı...



KOBİ’lerden de çalışanlarının maaşlarının büyük kısmını devletin karşılaması için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurmaları istendi…

Sanayiciyi, esnafı, KOBİ’leri korumak adına gerekli tüm tedbirleri alan bir ekonomi yönetimi gerçeğini yaşıyoruz…

Burada bitmedi...

Dar gelirli ailelerin sesine kulak verildi..

Dar gelirli 2,1 milyon aile için bin TL nakdi yardım yapma kararının ardından süreçten etkilenen 2,3 milyon aileye daha bu yardımı yapma kararı alındı.Yani toplamda 4,4 milyon aileye nakdi yardım sağlanıyor…



5 bin TL altında geliri olan vatandaşlar için 10 bin TL’ye kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı.

3,7 milyon insanımız başvurdu.

Ödemeleri başladı...

Bitmedi..



Bu kez ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatıldı…



Kamu Bankaları halkı rahatlatmak için olması gereken bütün kararları aldı.Halkbank aracılığı ile Hazine destekli düşük maliyetli Esnaf Destek Finansmanı devreye girdi. 180 binin üzerinde esnaf kredi için, yaklaşık 46 bin esnaf da Paraf Ticari Kartı için başvuru yaptı.



71 binden fazla esnafa 25 bin TL finansman, 30 binden fazla esnafa da 25 bin TL limitli ticari kart sağlandı. Sağlanmaya da devam ediliyor.



Yaklaşık 51 bin 651 firma “İş’e Devam Desteği”ne başvurdu.

23 bin firmaya, 20 milyar TL kredileri tahsis edildi.

Bu firmaların yüzde 96’sını KOBİ’ler oluşturuyor. 2,8 milyar TL’lik finansman ilk gün KOBİ’lerin hesaplarına geçti.

Bu arada 32 bin Sağlık Personeli alımına karar verildi. Sağlık Bakanlığı İŞKUR 14 bin işçi alımı kura sonuçlarını dün açıkladı..

***



Evet...

Yok böyle bir devlet aklı...

Türkiye böylesine kritik süreçte kim ne derse desin tarih yazıyor…



“Devlet baba” her yerde var…

Dikkat edin "Kronik Tayyip Erdoğan düşmanlığı" hastalığına yakalanan, Bakan Albayrak'a sürekli gönderme yapan muhalefetin dikkat edin halka ekonomik destek konusunda yapılanlar karşısında sesi soluğu çıkmaz oldu!..

Çünkü Devlet ve Millet elele vermiş birlik içerisinde bu zor günleri aşmak için mücadele veriyor. Yani "BİZ BİZE YETİYORUZ" işte..

Türkiye’nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerde milleti ile aynı safta buluşamayanlar, hiç kuşkusuz bundan rahatsız oluyor…



17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini alıyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek, küresel yardım olmaksızın mücadele veren bir Türkiye gerçeği var…



Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemlerini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görenlerin bu ülkede muhalefet etme adına söylenecek sözü kalmıyor..



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütün bakanları ile birlikte verdiği bu büyük mücadelede hiç tartışmasız Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın her an her dakika aldığı ve anında hayata geçirdiği kararların da rolü büyük…



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması çok şey anlattı.



“Bu meşakkatli, sabır ve dayanışma isteyen bir mücadele. Devletimizin hazinesi de imkanları da sağlık ve sosyal güvenlik altyapısı da fazlasıyla güçlüdür, yeterlidir.



Bu mücadelede, destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var.



Toprağın tohum beklediği bu bahar başlangıcında, ekinlerimizi dikeceğiz. Ekonomimizin çarklarını çalışır tutmak için, her gün birkez daha Bismillah diyecek ve kolları sıvayacağız.



Türkiye olarak tarihin her anında dayanışma ile kenetlenme ile nice zaferler elde ettik. Bu badirenin de üstesinden geleceğiz.”



Su sözlere verilecek cevap "Evelallah" olur...



Dünyada paranın bol olduğu dönem Hazine’deki birikimi istedikleri gibi kullanarak bakanlık yapanların aksine, bakan olduğu günden bugüne ateşten gömlek giyerek ekonominin patronluğunu üstlenen Berat Albayrak'ın elimizi vicdanımıza koyduğumuz zaman Ali Babacanların pabucunu dama attığını görürüz...

Diyeceğim şu ki;



Hiç kimseye muhtaç olmadan, hiç kimsenin kapısını çalmadan, dünyanın süper güçlerinin çaresiz kaldığı koronavirüs salgınına karşı tarihi bir mücadele veren bir Türkiye gerçeği var…

Ve onlarca ülkenin de “Destek” isteğine cevap verip uçaklarını o ülkelere kaldıran bir Türkiye var…



Bir düşünün…

Bir tarafta;

Maske sıkıntısı yaşandığı için “Maskeniz yoksa eşarp takın” diyen ABD Başkanı Donald Trump gerçeği…



Diğer tarafta;

Halkına evinde, sokakta, markette, trafikte ücretsiz maske dağıtan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçeği…



Ve gördük ki...

Bugün dahi yardım isteyen onlarca ülkeye kargo uçaklarını kaldırarak yardım elini uzatan bir Türkiye gerçeği var...



O dünyanın süper güçleri denilen devletlerin içine düştükleri acı tablo gerçeği karşımızda...

Dün akşam yazımı yazarken NTV 'nin Fransa temsilcisinin "Paris'in kuzeyinde sebze halinin soğuk hava deposu morga çevrildi. Ölülerini almaya gelen ailelerden 250' şer euro para isteniyor.Bu da Fransa halkını şok etti " sözleri ne anlatıyor bize?

Devletimizin, devletimizi yönetenlerin değerini bilelim dostlar...

Batı'da devlet ölülerine bile sahip çıkamıyor...

Demek ki "DÜNYA 5 'DEN BÜYÜKMÜŞ"...

Kim demişti bu sözü yüzlerine karşı...

Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığını eksik etmesin...

Allah devletimize, milletimize zeval vermesin…

Gurur duyuyorum Devletimizle, Milletimizle, Cumhurbaşkanımızla

Sizler de gurur duyun...