Alkolün dozunu fena kaçırdı! İç çamaşırı giymeyen yıldızdan bomba frikik
Aşk Adası'nın güzeli, eğlencenin dozunu fena kaçırınca olanlar oldu. İşte skandal görüntüler
Skandalı bitmeyen Aşk Adası programının iddialı yarışmacılarından Elma Pazar, alkolün dozunu kaçırınca arkadaşının kucağında arabaya taşındı
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İngiltere'de yayınlanan ve sık sık yarışmacıların canlı yayında cinsel ilişkiye girmesiyle gündeme gelen Aşk Adası programı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen yaz partisiyle yine adından söz ettirdi.
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Skandalı bitmeyen programın iddialı isimlerinden Elma Pazar, parti esnasında alkolün dozunu kaçırınca bir anda kendini arkadaşı Henry Simmons'un kucağında buldu.
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Aşırı alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan 26 yaşındaki yıldız, arkadaşlarının desteğiyle arabaya bindirildi.
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