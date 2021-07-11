Alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu! Dilan Çiçek Deniz'in 3 çocuklu 10 yaş büyük aşkı bakın kim
Alev Alev, Çukur, Yarım Kalan Aşklar dizileriyle son yıllarda adından söz ettiren 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu.
"Alev Alev" dizisinin final yapmasının ardından Dilan Çiçek Deniz soluğu tatilde aldı. Yaklaşık sekiz aydır birlikte olduğu Alihan Aloğlu ile yollarını ayırdı.
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Ayrılık sonrası güzel oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
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26 yaşındaki oyuncu, kendisinden 10 yaş büyük Saevarsson ile birlikte Bodrum'da objektiflere takıldı.
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Bir derginin özel davetlisi olarak Mgallery the Bodrum'a giden ikili, plajın restoran bölümünde yemek yedikten sonra el ele ayrıldı.
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