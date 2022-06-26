Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

Can pazarı yaşandı

Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi.