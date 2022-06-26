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Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

DENİZLİ'de kavşakta çarpışması sonucu sürüklenen araçlar kaldırımda bekleyen bebek arabasına, hamile kadına ve yayaya çarptı. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı olayda hastaneye kaldırılan 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 3’ü ayakta tedavi gören 7 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin K. (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı.

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Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F.B. (46), hamile olan Kumral Ö. (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

Can pazarı yaşandı
Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi. 

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Alkollü sürücü dehşeti yaşattı 10 aylık bebek pusetinden fırlayıp öldü hamile anne dahil 7 yaralı

Can pazarının yaşandığı olayda sürçüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.’nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

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