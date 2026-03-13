Alkol reklamı yasağında kapsam genişledi! Konser ve etkinlik sponsorluğu da Meclis'te

GEREKÇE: ANAYASA’NIN “GENÇLİĞİN KORUNMASI” HÜKMÜ

Teklifin gerekçesinde Anayasa’nın “Gençliğin Korunması” başlıklı 58. maddesine atıf yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bağımlılıkla mücadele kapsamında alınan önlemlerin kuvvetlendirilmesi, alkollü içki kullanımına yönelik teşvik edici uygulamaların önüne geçilerek alkollü içki üreten firmaların sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanmaktadır.”

HOBİ BAHÇELERİNE DE AĞIR CEZA

Teklifte hobi bahçelerine yönelik de önemli düzenlemeler yer alıyor. Yasal olmayan hobi bahçelerine elektrik, su, doğalgaz sağlayan kooperatiflere her bir abonelik için 100 bin TL para cezası getiriliyor.Gerekçede tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında işgal edildiği, hafriyata tabi tutulduğu ve mevzuata aykırı yapılaşmaya açıldığı belirtilerek bu durumun tarım arazilerinin korunması açısından büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.