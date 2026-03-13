Alkol reklamı yasağında kapsam genişledi! Konser ve etkinlik sponsorluğu da Meclis'te
Kanun teklifinin gerekçesinde, alkollü içki kullanımını teşvik edici uygulamaların önüne geçilmesi ve alkol düşkünlüğünün azaltılması amaçlanıyor.
Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, alamet, işaret vb. kullanılarak sponsorluk ve tanıtım yapması engellenecek.
İş yerlerinde ve etkinlik alanlarında alkollü içki markalarını çağrıştıran her türlü isim, sözcük, şekil ve alametle reklam ve tanıtım yasaklanacak.
Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar iş yerlerinden tamamen kaldırılacak.
KAYMAKAMLARA GECE SAATLERİNDE ALKOL DENETİM YETKİSİ
Teklifte saat 22.00 ile 06.00 arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi de yeniden düzenleniyor. Bu denetim artık mülki amirlikler (kaymakamlar) tarafından yürütülecek. İçişleri Bakanlığı’nın piyasa düzenleme ve kontrol görevlerini daha etkin ve hızlı şekilde yapabilmesi amaçlanıyor.
GEREKÇE: ANAYASA’NIN “GENÇLİĞİN KORUNMASI” HÜKMÜ
Teklifin gerekçesinde Anayasa’nın “Gençliğin Korunması” başlıklı 58. maddesine atıf yapılarak şu ifadeler kullanıldı:
“Bağımlılıkla mücadele kapsamında alınan önlemlerin kuvvetlendirilmesi, alkollü içki kullanımına yönelik teşvik edici uygulamaların önüne geçilerek alkollü içki üreten firmaların sponsorluk ve tanıtım faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanmaktadır.”
HOBİ BAHÇELERİNE DE AĞIR CEZA
Teklifte hobi bahçelerine yönelik de önemli düzenlemeler yer alıyor. Yasal olmayan hobi bahçelerine elektrik, su, doğalgaz sağlayan kooperatiflere her bir abonelik için 100 bin TL para cezası getiriliyor.Gerekçede tarım arazilerinin “hobi bahçesi” adı altında işgal edildiği, hafriyata tabi tutulduğu ve mevzuata aykırı yapılaşmaya açıldığı belirtilerek bu durumun tarım arazilerinin korunması açısından büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.