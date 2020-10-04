Aliyev'den Ermenistan'a ateşkes için üç şart

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a bir kez daha sert çıktı. Ermenistan'a "Sen kimsin ki bize şart koşuyorsun" diye çıkışan Aliyev, ateşkes için Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilme şartı koştu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başkanı Nikol Paşinyan'ın ateşkes için koştuğu şartlara sert çıktı. Ermenistan ordusunu "it kovar gibi kovduklarını" söyleyen Aliyev, Ermenistan'ın tehlikeli ve terörist bir devlet olduğunu ifade etti.

İlham Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yüklendi, Ermenistan liderinin ağlayarak kendisine yardım aradığını söyledi.

30 sene beklediklerini bundan sonra beklemeğe sabırlarının kalmadığını söyleyen Aliyev “Bizim savaşı durdurmağımız karşı tarafın güçlenmesine, bize saldırmasına fırsat vermek olur” diyerek, kısa zamanda ateşkes ola bileceği ihtimalini ortadan kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Aliyev “benim tek şartım topraklarımızı hemen terk etmeleridir” diyerek, savaşın bitmesi için Paşinyan önünde kesin şartlar sıraladı:

- Ermenistan ordusu Azerbaycan`ı tamamen terk etmeli;

- Ermenistan Azerbaycan`ın toprak bütünlüğünü tanımalı;

- Paşinyan Azerbaycan halkından özür dilemeli;

- Ermenistan öz kuvvetlerini Azerbaycan arazisinden çıkarmalı.

Aliyev, Ermenistan Başbakan'ın bu süreç içerisinde dünya liderlerini arayarak yardım istediğini söyledi. Buna rağmen kendisinin kimseyi aramadığını söyleyen Aliyev, Azerbaycan'ın tüm müzakerelerde barışçıl tavır sergilemesine rağmen Ermenistan'ın bu müzakereleri sabote ettiğini ifade etti.

"Karabağ bizimdir, o topraklara döneceğiz"

Savaşın Cebrayılla bitmeyeceğini açık şekilde belirten Aliyev, Karabağ'ın kendilerine ait olduğunu ve bu topraklara geri döneceklerini söyledi.

Konuşmasında Şuşa'ya da değinen Aliyev, Paşinyan`ın Şuşa`da yaptıkları, sözde rejimin bu şehri başkent ilan etmesine tekrar atıfta bulunarak “Şuşa'yı size verebileceğimizi mi düşündünüz? Sizin murdarladığınız Şuşayı işgalden kurtaracağız” diye konuştu. Paşinyan'ın sözde rejimin başkanının yemin törenini de hatırlatarak "Paşinyan gidip Şuşa'da dans ediyor ve düşünüyor ki, biz bununla barışacağız. Hayır, barışmayacağız! Ne onunla, ne de sözde rejimin parlamentosunun Şuşa'ya götürülmesiyle barışmayacağız. Bu bize hakarettir. Şimdi de aynısını yapsınlar, bakalım. Şimdi yalnız cenaze merasimi yapabilirler”.

Agil Alesger