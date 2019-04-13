Alışveriş merkezinin çatısında cinsel ilişkiye girdiler Yüzlerce kişi izledi
Johannesburg, Güney Afrika'da Sandton City alışveriş merkezinin çatısına koşan sarhoş çift, cinsel ilişkiye girerken karşı binada çalışanlara yakalandı. Şirket çalışanları şaşkınlıktan gülme krizine girdiler ve o anları saniye saniye kaydettiler.
Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde, alkolü fazla kaçıran çift cinsel ilişkiye girmek için kendini alışveriş merkezi Sandton City'nin çatısında buldu.
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Yolun öbür tarafındaki rezidans bloğundaki ofis çalışanları bu durumu fark etti ve neye uğradığını şaşırdı.
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Çok geçmeden güvenlik görevlisi çatı kapısının alarmını duyuyor ve çifti basıyor.
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Cinsel ilişki eyleminde bulunan çiftin final sınavlarının bitişini kutlamak için alkolü fazla kaçırdığı ve biraz heyecan için çatıya çıktığı öğrenildi.
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