Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Alişan gazetecilere yaptığı açıklamada kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumunun kritik olduğunu ve hastaneden hiç ayrılmadan kendisinden bir gelişme beklediklerini ifade ederek dua istedi.