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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuna ilişkin gelen son haberlere göre hala kritik saatler bitmedi. Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş korona olmasının ardından tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Ünlü şarkıcı Alişan bir umutla beklediği hastanede gazetecilere kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Alişan gazetecilere yaptığı açıklamada kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumunun kritik olduğunu ve hastaneden hiç ayrılmadan kendisinden bir gelişme beklediklerini ifade ederek dua istedi.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

“Durumu çok kritik, dua istiyoruz”

Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi. 

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

Aile hastane kapısından bir an olsun ayrılmıyor

Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu işte sağlık durumu

Gözü yaşlı eşi Alişan teselli ediyor

Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.

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