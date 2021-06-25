Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl? Korona oldu, entübe edildi
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın sağlık durumuna ilişkin bekleyiş sürüyor. Selçuk Tektaş korona olmasının ardından tedavi gördüğü hastanede entübe edildi. Ünlü şarkıcı Alişan bir umutla beklediği hastanede gazetecilere kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi.
Alişan’ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş’ın durumu ciddiyetini koruyor. Ünlü şarkıcı, dün eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş’la birlikte hastanedeydi. Alişan gazetecilere yaptığı açıklamada kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumunun kritik olduğunu ve hastaneden hiç ayrılmadan kendisinden bir gelişme beklediklerini ifade ederek dua istedi.
“Durumu çok kritik, dua istiyoruz”
Şarkıcı, kardeşinin sağlık durumu hakkındaki sorulara “Durumu çok kritik, dua istiyoruz” diye yanıt verdi.
Aile hastane kapısından bir an olsun ayrılmıyor
Aile, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmadı.
Gözü yaşlı eşi Alişan teselli ediyor
Selçuk Tektaş’ın gözyaşlarına boğulan eşi Merve Tektaş’ı Alişan ve annesi teselli etmeye çalıştı.