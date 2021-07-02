Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl Buse Varol açıkladı!

45 yaşındaki şarkıcı ve eşi Buse Varol, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmıyor. Son olarak Varol, hastane bahçesinden seslendi. Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulundu.