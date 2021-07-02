Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl Buse Varol açıkladı!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son durumu! Buse Varol paylaştı...
Ünlü türkücü Alişan'ın entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş, yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavi görüyor. Alişan ve eşi Buse Varol, hastane önünden ayrılmazken zaman zaman da paylaşım yapıyor.
45 yaşındaki şarkıcı ve eşi Buse Varol, doktorlardan müjdeli bir haber alabilmek için hastanenin kapısından ayrılmıyor. Son olarak Varol, hastane bahçesinden seslendi. Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz..." sözleri ile paylaşımda bulundu.
Yediği içtiği ayrı gitmeyen kardeşi Selçuk Tektaş’ın hastalık haberini alan Alişan ve Buse Varol adeta yıkıldı. Koronavirüs kapan Selçuk Tektaş’ın hastalığı ağır ilerlemeye başlayınca özel bir hastanede tedavi altına alındı. Alişan ve ailesi hastane kapısının önünden bir an olsun ayrılmıyor.
Önceki günlerde “mucize” temalı storyler paylaşan Buse Varol, Tektaş için yeni bir paylaşım daha yapmıştı. Varol, Selçuk Tektaş için sıklıkla şifa dilediği bir paylaşımlar yapıyor.