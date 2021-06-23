Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş korona oldu işte son sağlık durumu! Buse Varol'dan paylaşım
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş korona oldu ve yoğun bakıma kaldırıldı! Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş'ın son durumuna ilişkin sağlık görevlilerinden gelen bilgilere göre, Tektaş'ın sağlık durumunu ciddiyetini koruyor. Buse Varol da kişisel İnstagram hesabından paylaşım yaptı.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber... Sanatçı Alişan’ın erkek kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalandı. Covid-19 belirtileriyle hastaneye giden ve testi pozitif çıkan Selçuk Tektaş durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı. Covid-19’a yakalanıp durumu ağırlaşan Alişan’ın erkek kardeşi Serkan Tektaş’ın sağlık durumu ve hayatına dair detaylar merak edilmeye başladı. Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Alişan 'entübe' haberini aldı, yıkıldı!
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda. Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu nasıl?
Durumu ağırlaşan ve solunum zorluğu çeken Selçuk Tektaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor. Alişan, kardeşinin kaldırıldığı hastaneden bir an olsun ayrılmıyor.
Alişan'ın eşi Buse Varol da, Selçuk Tektaş için paylaşım yaptı.