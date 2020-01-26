Alişan'ın eşi Buse Varol'un deprem sonrası paylaşımı isyan ettirdi hemen sildi
ELAZIĞ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından Alişan'ın eşi Buse Varol, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini çıldırttı.
Önceki akşam Elazığ'da yaşanan depremin ardından enkazların altında umut aranırken Alişan'ın eşi Buse Varol'un paylaşımı herkesi isyan ettirdi. 2018 yılında hayatını Alişan ile birleştiren Buse Varol, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulundu.
Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürerken Buse Varol, ülkede yaşanan deprem felaketini görmezlikten geldi.
Buse Varol, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaşarak beğeni almayı düşündü fakat tepkiler bir anda çığ gibi yağdı. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenler, bir bir artarken Varol'un paylaşımı takipçilerini isyan ettirdi. Görenler, takipten çıktı.
Varol'un fotoğrafının altına "Türkiye'nin neyin peşinde sen neyin peşindesin", "En azından bugün yapmasaydın", "Yazıklar olsun" ve "Takipten çıkıyorum" gibi yorumlar yaptı.