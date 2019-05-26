Alişan'ın eşi Buse Varol'dan bomba itiraf! Cumhurbaşkanı 4 çocuk demişti ama...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şarkıcı Alişan'ın nikahında '4 çocuk olur bereket olur' sözünü yerine getirmek isteyen Buse Varol, eşini ikna edemediğini söyledi.
2018 yılının Mayıs ayında hayatlarını birleştiren Alişan ile Buse Varol çiftinin geçtiğimiz ay Burak adında bir bebekleri dünyaya gelmişti. Çiftin nikah şahidi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan, nikah sırasında yaptığı konuşmada 4 çocuğun bereket getireceğini dile getirmişti. Buse Varol ise, bugün katıldığı bir programda, eşini 4 çocuk için ikna edemediğini ifade etti.
Habertürk'te Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu adlı programa dahil olan Buse Varol, canlı yayında hakkında merak edilenleri ve oğlu Burak'ı anlattı. Çocukları doğduktan sonra uykusuzluk ve kalitesiz zaman geçirdiklerini beliten Varol, şu açıklamalarda bulundu:
Dadı yardımı almaya karar verdik: Kendi çocuğun ama artık bir yerden sonra tükeniyorsun. Sonra dadı tuttuk. Bir ayın sonunda dadı yardımı almaya karar verdik.
40'ı çıkmadan yurt dışına gittik: Sonra uyku düzenimiz oldu tabi. 40'ı çıkmadan yurt dışına gittik Burak ile. Çok evde durabilen bir insan değilim.