Alişan'ın eşi Buse Varol'dan bomba itiraf! Cumhurbaşkanı 4 çocuk demişti ama...

2018 yılının Mayıs ayında hayatlarını birleştiren Alişan ile Buse Varol çiftinin geçtiğimiz ay Burak adında bir bebekleri dünyaya gelmişti. Çiftin nikah şahidi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan, nikah sırasında yaptığı konuşmada 4 çocuğun bereket getireceğini dile getirmişti. Buse Varol ise, bugün katıldığı bir programda, eşini 4 çocuk için ikna edemediğini ifade etti.