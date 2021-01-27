Alişan'ın eşi Buse Varol doğuma günler kala anlattı 'Bu hamileliğim çok sancılı'
Alişan'ın eşi Buse Varol, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. İkinci hamileliğinin bir hayli zor geçtiğini anlattı.
2018 yılında Alişan'la nikah masasına oturan, ikinci çocuğuna kavuşmasına 10 gün kalan güzel oyuncu Buse Varol, önceli gün Akmerkez'de görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Buse Varol, son alışverişlerini yapmak için geldiğini söyledi.
Burak'ın hamileliğine göre zorlandığını ifade eden güzel oyuncu, 'Bu hamileliğim daha sancılı geçiyor. Çok fazla ağrılarım oluyor çok şükür az kaldı' dedi.
Sosyal medyada 'Bir Başkadır' dizisindeki Meryem karakterinin taklidini yaparak herkesi güldüren Varol, 'Kendimizi eğlendirmek için yaptık, güzel eğlendik. Kötü yorumlar beni etkilemiyor çünkü herkese her şeyi beğendiremezsiniz' dedi.
Amine Gülşe’nin Türkiye’ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten Buse Varol “Henüz görüşemedik ama arkadaşı olarak çok mutlu oldum. İleride Mesut ve Amine’yi misafir etmek isteriz" ifadelerini kullandı.