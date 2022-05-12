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Alişan'ın acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş paylaşımıyla yürekleri dağladı: Beni hiç...

Alişan'ın acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş paylaşımıyla yürekleri dağladı: Beni hiç...

Alişan, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Selçuk Tektaş'ı doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı.

Alişan'ın acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş paylaşımıyla yürekleri dağladı: Beni hiç...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 

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Alişan'ın acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş paylaşımıyla yürekleri dağladı: Beni hiç...

Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren ünlü şarkıcı, 41 yaşında hayata veda eden Selçuk Tektaş'ı doğum gününde unutmadı. 

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Alişan'ın acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş paylaşımıyla yürekleri dağladı: Beni hiç...

Özlemi gün geçtikçe artan Alişan, yıllar önce kardeşiyle birlikte çekildiği çocukluk fotoğrafını yayınladı.

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Alişan'ın acısı dinmiyor! Selçuk Tektaş paylaşımıyla yürekleri dağladı: Beni hiç...

"Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen" diyen Alişan "Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs… Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışssın gibi devam edecek." ifadelerini kullandı.

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