Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti
Yakın arkadaşı Alişan'ı kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yalnız bırakan Demet Akalın'ın ortaya çıktığı yer pes dedirtti.
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, üzüntüsünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirmişti.
Akalın, Tektaş'ın ölümüyle ilgili "Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullanmıştı.
Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ı cenaze töreninde sevenlerini yalnız bırakmadı.