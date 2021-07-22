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Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti

Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti

Yakın arkadaşı Alişan'ı kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yalnız bırakan Demet Akalın'ın ortaya çıktığı yer pes dedirtti.

Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, üzüntüsünü Instagram sayfasında paylaştığı mesajla dile getirmişti.

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Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti

Akalın, Tektaş'ın ölümüyle ilgili "Çok inanmıştık... Dönecektin geri... Rabbim ailene sabır versin... Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullanmıştı.

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Alişan'ı Selçuk Tektaş'ın cenazesinde Demet Akalın yalnız bıraktı! Görüntülendiği yer pes dedirtti

 Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ı cenaze töreninde sevenlerini yalnız bırakmadı. 

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