Alişan'dan olay Mahsun Kırmızıgül açıklaması beni zor tuttular

"Ben en küçüktüm. Ve ben ayrıldıktan sonra da birlikteyken de ben hep saygılı davrandım. Hep saygıyı veren ben oldum. Küçük olarak hiçbir zaman onlara bir saygısızlık yapmadım. Ta ki Mahsun Kırmızıgül benim babama bir saygısızlık yapana dek. O zamana kadar çok fazla görüşmüyorduk.