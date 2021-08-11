Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan günler sonra ilk Instagram paylaşımı... Kardeşiyle bir fotoğrafını paylaşan Alişan, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' notunu düştü.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan, bir müddet koruduğu sessizliğinin ardından günler sonra dün kardeşinin kızlarını hikaye olarak paylaşmıştı. Alişan bugün ise Instagram postu paylaştı.
"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..."
Şarkıcı Alişan, paylaşımına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." yazdı. Alişan'ın ünlü arkadaşları ve sevenleri, duygusal paylaşımın altına 'sabır' diledikleri mesajlarını paylaştılar.
"Aşklarım"
Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü. Alişan, "kardeşimin emanetleri" dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.
Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğmuştu.