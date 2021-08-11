Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..."

Şarkıcı Alişan, paylaşımına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." yazdı. Alişan'ın ünlü arkadaşları ve sevenleri, duygusal paylaşımın altına 'sabır' diledikleri mesajlarını paylaştılar.