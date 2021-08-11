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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'dan günler sonra ilk Instagram paylaşımı... Kardeşiyle bir fotoğrafını paylaşan Alişan, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' notunu düştü.

Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'dan, bir müddet koruduğu sessizliğinin ardından günler sonra dün kardeşinin kızlarını hikaye olarak paylaşmıştı. Alişan bugün ise  Instagram postu paylaştı.

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

 "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..."

Şarkıcı Alişan, paylaşımına "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak..." yazdı. Alişan'ın ünlü arkadaşları ve sevenleri, duygusal paylaşımın altına 'sabır' diledikleri mesajlarını paylaştılar.

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

"Aşklarım"

Bir süredir hayatındaki her şeye ara veren Alişan, uzak kaldığı sosyal medyaya geri döndü. Alişan, "kardeşimin emanetleri" dediği yeğenleri Eyşan, Ceylan ve kızı Eliz'in fotoğrafını 'Aşklarım' notuyla Instagram'da paylaştı.

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Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından ağlatan paylaşım

Koronavirüs nedeniyle 20 gün boyunca özel bir hastanede tedavi gören Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş temmuz ayında hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğmuştu.

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