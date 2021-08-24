Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş için vefa örneği... Okul yaptıracak
Ünlü şarkıcı Alişan bir süre önce kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş için büyük bir vefa örneğine imza attı. Tektaş'ın adını bir ömür boyu yaşatacak kararı duyurdu.
Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'a büyük vefa! Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş adına okul yaptırma kararı almasıyla yediden yetmişe takdir topladı! Kardeşinin ölümü sonrası kendini zor toparlayan ve her fırsatta yeğenleri ile birlikte olduğunu gösteren şarkıcı kardeşine olan vefasını aldığı bir kararla herkese göstermiş oldu.
Şarkıcı Alişan koronavirüs nedeniyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'a olan bağlılığını ve vefasını göstermeye devam ediyor.
Yediden yetmişe herkesin takdirini toplayan bu hareket sonrası Alişan takipçileri de karara beğeni yağdırdı. Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ismini bir okul yaptırarak yaşatacak. Sadece okul ile bitmeyecek bu proje içinde bir çok hayır işine imza atılacak.
Kariyerinden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çok büyük yeri ve katkısı olduğunu söyleyen Alişan, kardeşinin ölümü sonrası gösterdiği tutum ve verdiği anlamlı mesajlarla herkesin takdirini toplamaya devam ediyor.