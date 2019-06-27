Alişan'dan "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" sözlerine açıklama: Beni itham edenlerin...
Geçtiğimiz gün bir sosyal medya kullanıcısının Alişan hakkında "Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dediğini iddia etmesi ortalığı karıştırmıştı. Alişan, bu sözlere açıklık getirdi.
Geçtiğimiz yıl evlendiği Buse Varol ve oğlu Burak ile şu sıralar sıklıkla vakit geçiren Alişan, Twitter'da yayılan bir iddia nedeniyle oldukça eleştiri almıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği bilinen Alişan'ın, Ekrem İmamoğlu'na söylediği iddia edilen sözleri ortalığı karıştırmıştı. Alişan'dan bu sözlere yalanlama geldi.
Önceki gün bir Twitter kullanıcısı, Alişan'ın Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmediğini iddia ederek "Fare dağa küsmüş, Git Gonya’ya yerleş! Mal!" diyerek hakaret etmişti. Bu iddianın yayılmasının ardından Alişan, kullanıcıya yanıt verdi.
İddiaların odağında olan Alişan, "Birisi bir yalan atıyor ortaya,ama işin daha vahimi ona inanıpta beni itham edenlerin hepsi okumuş,mürekkep yalayıp yutmuş,son derece zeki!! İnsanlar..Yalana inanmak isteyenler inanmaya devam etsin..Ama hakaret eden herkesle yargı yoluyla hesaplaşacağım.." diyerek o sözleri sarfetmediğini söyledi.
Nikah şahidi Erdoğan olmuştu: Alişan ve Buse Varol’un nikah töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah şahitliği yapmıştı.