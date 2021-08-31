Alişan vefat eden Selçuk Tektaş için türkü paylaştı: Dağlar kardeşimi geri verin

Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşinin yasını tutan Alişan, her geçen gün acısının daha da arttığını yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40'ıncı gününde mezarını ziyaret eden Alişan, son paylaşımıyla takipçilerini yine duygulandırdı.