Alişan vefat eden Selçuk Tektaş için türkü paylaştı: Dağlar kardeşimi geri verin
Şarkıcı Alişan koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş için Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaptı. Alişan, Sabahat Akkiraz'ın 'Dağlar kardeşimi geri verin' türküsünü hikaye olarak paylaştı.
Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kardeşinin yasını tutan Alişan, her geçen gün acısının daha da arttığını yaptığı paylaşımlarla ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 40'ıncı gününde mezarını ziyaret eden Alişan, son paylaşımıyla takipçilerini yine duygulandırdı.
'Dağlar kardeşimi geri verin'
Alişan, kişisel Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda bir deniz kenarından sakin ve huzurlu bir video paylaşıp, Sabahat Akkiraz'ın 'Dağlar kardeşimi geri verin' türküsüne yer verdi.
Zor günler yaşayan ve bulduğu her fırsatta kardeşinin kabrine giden Alişan, son paylaşımına eklediği şarkı ile herkesi duygulandırdı.