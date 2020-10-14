Alişan ve Buse Varol ikinci bebeklerinin ismini canlı yayında açıkladı
Ne Alişan ne de Buse Varol, hamilelik iddiaları üzerine cevap verip ikinci bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Alişan canlı yayında bebeklerinin ismini açıkladı.
Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuşdu. Çiftin bebekleri Burak, geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.
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Kısa bir süre önce bebek beklediklerini duyuran Alişan ile Buse Varol bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için parti düzenlemişti.
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Evlerinin bahçesinde düzenledikleri cinsiyet partisinde belli olan bebeklerinin cinsiyetini açıklamışlardı. Buse Varol ve Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak.
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Alişan, Star TV'de hafta içi her sabah canlı yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti.
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