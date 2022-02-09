Alişan ve Buse Varol boşanıyor dava gizlice açıldı ayrılık nedeni kayınvalide ve aile sırrını patlattı!

Alişan'dan boşanma iddialarına açıklama geldi: Alişan boşanma haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcının açıklaması, Tv8 2. Sayfa sunucuları tarafından duyuruldu. İşte o açıklama:

"Dilekçeler verilmiş... Kararlar alınmış... Yok o haklıymış, yok bu haklıymış... Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın... Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar..Biz bir karar verirsek açıklarız söyleriz... Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen... Ne olur artık senaryolar üretmeyin yorum yapmayın, bizi bize bırakın... Kararı biz verelim..Sonra ne isterseniz konuşursunuz yorum yaparsınız..."